وزارة الرياضة تطلق فعاليات الشباب صناع القرار بمحافظات الصعيد

تحت شعار " انت بداية الحكاية"..

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن انطلاق اللقاءات الحوارية "الشباب صناع القرار" تحت شعار " انت بداية الحكاية، و التي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب و وحدة السياسات و تطوير الأعمال و مؤسسة القادة للعلوم الادارة و التنمية بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بالجيزة.

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حيث تقام المرحلة الاولى بمحافظة أسيوط يوم الأربعاء ١٤ يونيه، و محافظة المنيا يوم الخميس ١٥ يونيه، و محافظة سوهاج يوم السبت ١٧ يونيه.

يدير الفعاليات نخبة من المتخصصين و الخبراء فى الاقتصاد و التنمية، ويتخلل اللقاء القاء بعض المحاضرات و مناقشة الأفكار و المقترحات المقدمة من المشاركين فى العديد من القضايا التى تواجه الدولة المصرية، والتي تساهم في زيادة الأنتاج المحلي و زيادة القيمة المضافة للأقتصاد القومي المصري، و تساهم في زيادة الأنتاج المحلي و تخفيض قيمة الفاتورة الأسترادية، وتساهم في القضاء على البطالة و الفقر و تساهم فى زيادة دخل الفرد و الأسرة، و تخفيض معدلات الجريمة بكل أشكالها و التى من الممكن أن تساهم في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل، مما يساهم في تخفيض معدلات تأخر الزواج والطلاق وانخفاض معدلات الجريمة الأخلاقية والاجتماعية والجنائية والسياسية.



للاشتراك يرجي التسجيل علي الرابط التالي

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وزير الرياضة يستقبل وفد اللجنة الأولمبي السودانية

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، وفد اللجنة الاوليمبية السودانية برئاسة المهندس احمد ابو القاسم، وذلك لبحث استضافة الابطال الاولمبيين السودانيين و المنتخبات السودانية لاقامة معسكرات رياضية في مصر حتي اولمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة الجديدة.

و خلال اللقاء اثني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي عمق العلاقات المصريه السودانية مؤكدا علي استعداده التام وجاهزيته لإستقبال معسكرات المنتخبات والأندية السودانية، داعياً لتفعيل البرتوكولات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة السودانية.

و من جانبة وجه رئيس اللجنة الاوليمبية السودانية الشكر للدكتور اشرف صبحي مؤكدا ان هناك تعاون مستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية مع نظيرتها السودانية.