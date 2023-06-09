الرئيس السيسي من أكثر زعماء العالم تعرضًا للحملات الممنهجة .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع، موضحًا أن أعداء الوطن يشككون في نزاهة القضاء والجيش، لإحداث تفرقة بين أبناء الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي من المقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي، موضحًا أن أعداء الوطن في حالة من القلق لأنهم لا يريدون أن يروا مصر مستقرة.

ونوه إلى أن الدولة مقبلة على انتخابات رئاسية قبيل نهاية العام الحالي، وستكون بإشراف قضائي كامل، موضحًا أن الدولة لديها قضاء نزيه ومواقفه يخلدها التاريخ، على عكس ما يردده المتآمرون.

مؤامرات مستمرة

وأضاف أن الدولة لديها جيش وشرطة وشعب يدركون جيدا المؤامرات التي تحاك ضدهم، ولكن يتصدون لها بعزيمة وشجاعة، منوهًا إلى أن القضاء المصري لا يهاب أحدا، ومواقفه الجميع يخلدها، كما أن القضاة لهم دور كبير في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: “ربنا يعين الرئيس السيسي على الحملات الممنهجة التي يتعرض لها يوميًا فهو من أكثر زعماء العالم تعرضا لها"، مردفًا: "الجميع يدرك دور الرئيس السيسي في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية، لو الجميع نسى ما قام به الرئيس السيسي في ثورة 30 يونيه، لم ينسى المصريون دوره”.