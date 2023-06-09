الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

هرب الديك وبقيت الدجاجة تحمي صغارها .. فيديو

الثعبان يزحف لاصطياد
الثعبان يزحف لاصطياد الفراخ الصغيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف شجاعة دجاجة واجهت الموت، من أجل إنقاذ صغارها من ثعبان، بينما تخلى عنهم الديك الذي قرر النجاة بحياته.

ويظهر في مقطع الفيديو، ثعبان يزحف إلى حفرة كان يتواجد بها دجاجة وديك وعدد من الفراخ الصغيرة، وفي لحظة أن رأى الديك الثعبان يقترب، هرب سريعا دون أن يتردد، بينما الدجاجة استمرت في محاربة الثعبان، الذي اقترب من الفراخ، واستمرت في نقره، إلى أن فر جميع الفراخ الموجودين في الحفرة.

الفيديو حاز على إعجاب الكثيرين عبر تويتر، مشيدين بشجاعة الدجاجة التي لم تتخلى عن صغارها.

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