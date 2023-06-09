هرب الديك وبقيت الدجاجة تحمي صغارها .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف شجاعة دجاجة واجهت الموت، من أجل إنقاذ صغارها من ثعبان، بينما تخلى عنهم الديك الذي قرر النجاة بحياته.

ويظهر في مقطع الفيديو، ثعبان يزحف إلى حفرة كان يتواجد بها دجاجة وديك وعدد من الفراخ الصغيرة، وفي لحظة أن رأى الديك الثعبان يقترب، هرب سريعا دون أن يتردد، بينما الدجاجة استمرت في محاربة الثعبان، الذي اقترب من الفراخ، واستمرت في نقره، إلى أن فر جميع الفراخ الموجودين في الحفرة.

الفيديو حاز على إعجاب الكثيرين عبر تويتر، مشيدين بشجاعة الدجاجة التي لم تتخلى عن صغارها.