الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

"صبحي" يبحث إقامة معسكرات رياضية للمنتخبات السودانية في مصر

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بوفد اللجنة الاوليمبية السودانية برئاسة المهندس احمد أبو القاسم، لبحث استضافة الأبطال الأولمبيين السودانيين و المنتخبات السودانية بمعسكرات رياضية في مصر حتى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجديدة.

وخلال اللقاء اثنى الدكتور اشرف صبحي على عمق العلاقات المصريه السودانية مؤكداً  استعداده التام وجاهزيته لاستقبال معسكرات المنتخبات والأندية السودانية، داعياً لتفعيل البرتوكولات الرياضية مع وزارة الشباب والرياضة السودانية.

ووجه رئيس اللجنة الاوليمبية السودانية الشكر للدكتور أشرف صبحي،  مؤكداً أن هناك تعاون مستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية مع نظيرتها السودانية.

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