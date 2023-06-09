الجيش السوداني يعلن مواجهة أي خرق للهدنة من قوات الدعم السريع (شاهد)

أعلن الجيش السوداني، في البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، التزامه بهدنة وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، وذلك تقديرا لجهود السعودية وأمريكا ومراعاة للجوانب الإنسانية.

وأكد العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق للهدنة الجديدة من قِبل المتمردين.

وأضاف أن المتمردين تحولوا إلى مجموعة لصوص يسرقون وينهبون الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى أن المتمردين نهبوا المنازل، وطردوا سكانها، واحتلوا ومارسوا عمليات تخريب واسعة بمعظم المرافق والخدمات.

وتابع أنهم يتخفون ويرتدون الزي المدني، ويتجولون بالدراجات النارية والسيارات المدنية التي نهبوها، لافتا إلى أن تصريحات الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، تناسب الموقف وتطابق الواقع، وتأتي في سياق الوضع الراهن الذي تعيشه السودان منذ 15 أبريل الماضي، كما تأتي في إطار رفع معنويات القوات والمرور في المواقع المختلفة.

وشدد عبدالله خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، على أن ما جرى يوم 15 أبريل "مؤامرة وخيانة" يقف وراءها عدد من الجهات استخدمت الدعم السريع أداة للتنفيذ.

ويشهد السودان اشتباكات ضارية منذ 15 أبريل الماضي، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، ودفعت بأكثر من مليون سوداني للنزوح بعيدًا عن مناطق الاشتباكات، وإلى خارج حدود البلاد.

السعودية وأمريكا تعلنان عن هدنة جديدة بالسودان

أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا أعلنتا فيه توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها اليوم: إن الاتفاق الموقع بين أطراف الأزمة السودانية يستمر لمدة 24 ساعة فقط اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023 بتوقيت الخرطوم.

وأكدت السعودية، أن مقترح الهدنة يأتي بهدف تعزيز تدابير بناء الثقة بين الجيش السوداني والدعم السريع، مما يسمح بـ"استئناف محادثات جدة".وأعرب البلدان عن إحباطهما من «عدم التزام» الأفرقاء في السودان، باتفاقات الهدنة السابقة

ووقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ يوم الخميس، خاصة في المنطقة العسكرية الاستراتيجية جنوب العاصمة الخرطوم، التي تضم قيادة سلاح المدرعات، ومجمع «اليرموك» للصناعات الدفاعية، والمستودع الرئيسي للغاز، فيما دفع الجيش بتعزيزات عسكرية كبيرة لطرد قوات «الدعم السريع» التي تقول إنها تسيطر على المجمع العسكري بالكامل، وتحاصر سلاح المدرعات من الناحية الشرقية.