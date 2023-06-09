الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المغتربون المصريون

قرار مهم للمصريين في سلطنة حول تسجيل عقود العمالة غير العمانية

سلطنة عمان
سلطنة عمان

بدأت “عمان” في  دخول قرار إلزام تسجيل عقود العمالة غير العمانية في وزارة العمل الي حيز التنفيذ، وذلك بداية من 1 يوليو، وفقًا لتصريحات الصحف العمانية.

وأوضحت الصحف العمانية، أن القرار سيتم تطبيقه علي القطاع الخاص والعام والعسكري والأمني وعمال المنازل،  ومن يتضمن في عقده تفاصيل غير متوفرة في بيانات العامل؛ لذا يلزم تسجيله إلكترونيا.

وأشارت الصحف إلى أن قرار التسجيل يمهد لإلزامية نظام حماية الأجـور، حيث ستتمكـن وزارة العمـل مـن تفعيل البطاقة الشخصية المعززة المقارنة بين الراتب الفعلي مع الراتب بالتصـديق الإلكتروني المذكور في عقد العمل.

كما أنه من المقرر أن  يتم تسجيل عقـود العمـل الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للـوزارة أو مـراكز خدمات سند.

يذكر أن المنتدى الإعلامي المصري العماني، قد عقد بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبني ماسبيرو، تحت عنوان (الثورة التكنولوجية الخامسة ومستقبل الإعلام في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي)، والذي أقيم تحت رعاية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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