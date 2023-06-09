ورشة عمل عن "التربية الإيجابية للأطفال وفن التعامل"

قام فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع إدارتي الثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بعقد ورشة عمل، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور الدكتورة علا يوسف مدير فرع المجلس بالمحافظة، والدكتورة غادة عمارة مديرة الثقافة الصحية، والدكتورة دعاء شوقي مديرة الإعلام والتربية السكانية بالمديرية، ورؤساء فرق الثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية بالإدارات الصحية بالشرقية.

خلال فاعليات ورشة العمل، تم مناقشة خطة العمل التوعوية خلال الفترة القادمة، وتكثيف الندوات والمحاضرات التثقيفية للعاملين بالقطاع الصحي والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، ومختلف المواطنين بمحافظة الشرقية.

تناولت ورشة العمل أيضا استعراض بعض الموضوعات المشتركة والهامة للحفاظ على صحة المواطنين، ومنها الولادة المبكرة أعراضها وأسبابها وتأثيرها على الطفل والأم، وكذلك التربية الإيجابية للأطفال، وفن التعامل مع المراهقين، وظاهرة التنمر، وأمراض سوء التغذية عند الأطفال.

كما تم الاتفاق على توحيد وتكثيف الندوات التثقيفية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، مع تقديم الإرشادات الصحية وأهم النصائح اللازمة لهم للحفاظ على صحتهم.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، إستمرار الحملات المكثفة للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، بما يساهم في تحقيق بيئة صحية آمنة لهم.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمديرة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومديري إدارات الثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وجميع الفرق الإشرافية والمثقفين الصحيين، والمشاركين في هذا العمل، لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.