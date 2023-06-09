تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بالأقسام الحرجة بمستشفى الزقازيق العام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، في حضور نائب مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والإدارة الجديدة للمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وقام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، ومتابعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ والاستقبال، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهاً بتعزيز بعض أجهزة التكييف بالقسم، وتسوية أرضية باب الإستقبال الخارجي للمستشفي، وتفعيل دور فرق خدمة المواطنين داخل الاستقبال، بما يخدم المرضى والمواطنين المترددين عليه.

وحرص الدكتور هشام مسعود على الإلتقاء ببعض المترددين على المستشفى والإستماع لآرائهم ومتطلباتهم لأخذها بعين الاعتبار ضمن خطة العمل بمكتب خدمة المواطنين.

كما تفقد مسعود قسم القلب وعناية القلب المركزة وعناية الطوارئ، ووحدة آلام الصدر، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجهاً بتثبيت ممرضة بوحدة آلام الصدر لتقديم الخدمة للمرضى بها، وتفعيل ومتابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة بكافة الأقسام الطبية الحرجة بالمستشفى.

وناقش وكيل الوزارة، إدارة المستشفى والفريق الطبي خطة العمل بمختلف الأقسام الطبية والإدارية بها، موجها بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع فترات الدوام، وتنسيق خطط العمل بالمستشفى للكوادر الطبية والإشرافية.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مكتب صحة ثان الزقازيق، والتأكد خلال الزيارة من تواجد العاملين بالنوبتجية، وعمل مسئول تسجيل المواليد الجدد والوفيات علي السيستم الخاص بوزارة الصحة، مؤكداً أهمية النظافة العامة بجميع الأقسام داخل المكتب.