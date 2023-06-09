أحلام تهنئ عاصي الحلاني على زفاف ابنته.. والأخير يرد (صور)

المطرب عاصي الحلاني، تصدر اسمه تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد احتفاله بزفاف ابنته ماريتا.

وكان وجه المطرب عاصي الحلاني، رسالة شكر للمطربة أحلام بعد مباركتها له لزفاف ابنته ماريتا على كميل أبي خليل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “ألف مبروك لابنتي الغالية ماريتا حلاني بنت الفنان الكبير أخي وصديقي الفنان الكبير عاصي الحلاني والغالي عريس بنتي كميل و مبروك يا أم العروسة ومبروك يا أم العريس وربي يتمم بالفرح والحب سعادتكم بحبك”.

وغرّد الحلاني قائلا لها: “الغالية أحلام الله يبارك بعمرك وتفرح من أولادك وتكون كل أيامك فرح وسعادة ونجاح”.

لترد عليه أحلام قائلة : “مبروك يارب تحمل اولادها انت وكوليت حبيبتي وتزوجهم”.

وأعلنت ماريتا الحلاني زواجها أمس من الشاب كميل أبي خليل، من خلال نشر عدد من الصور من حفل زفافها، وذلك بعد 4 شهور من إعلان الخطوبة من الشاب كميل أبي خليل، الذي فاجأها بطلب الزواج منها وقدم لها خاتم الخطوبة، قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، وتبين أن أجواء المرح والسعادة كانت تملأ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الرقصات رفقة زوجها وأصدقائها.