الاتحاد العام للمصريين بالنمسا: رأس مال شركة مصريي الخارج لن يقل عن مليار دولار

قال المهندس حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن أكثر من عضو في مجلس إدارة الاتحاد حرص على التسجيل وملء استمارة مؤتمر الكيانات الرابع التي أعلنت عنن وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، مؤكدا أن ذلك يأتي حرصا من الاتحاد على المشاركة في هذه الفعالية الهامة.

وأكد بازينة، في تصريحات خاصة، على أن إقامة المؤتمر تعد دافعا لممثلي الجمعيات الأهلية المصرية في الخارج على تقديم مقترحاتهم للارتقاء بالعمل العام المصري بالخارج عموما، ومن ناحيتنا بالنمسا على وجه الخصوص.

وطالب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا الزملاء مسؤولي الكيانات المصرية بالخارج بضرورة الحرص على المشاركة في المؤتمر الثاني مؤكدا أن المؤتمر يعد فرصة لتنسيق العمل سويا تحت مظلة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وذلك لتعظيم الفوائد التي تستطيع هذه الكيانات أن تحققها.

مطالب الاتحاد العام للمصريين بالنمسا من مؤتمر وزارة الهجرة المقبل

وأكد على أن هناك العديد من المطالب التي سوف يتقدم بها الاتحاد منها على سبيل المثال العمل بكل قوة على ربط الأجيال الجديدة بالنمسا وفي العالم الغربي على وجه العموم بالوطن الأم، وكذلك ضرورة الاستفادة القصوى من الكفاءات المصرية بالخارج.

تكوين شركة مساهمة مصرية لأبناء مصر للخارج



وعلى الصعيد الاقتصادي أكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا على ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة بتكوين شركة مساهمة مصرية لأبناء مصر للخارج وذلك للإسراع في جلب أموال مصريي للخارج للاستثمار في هذه الشركة التي توقع أن يزيد رأس مالها عند البدء على مليار دولار.

أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج

ومن ناحيته أكد بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا على أهمية انعقاد المؤتمر الرابع للمصريين بالخارج مؤكدا أن ملف تمثيل المصريين بالخارج في المجالس النيابية سيكون حاضرا بقوة، بالإضافة ملف السياحة التي يمكن لمصريي الخارج المساهمة فيه بفاعلية كبيرة وهو ما يعود على الوطن بعاند كبير من العملة الأجنبية التي يعاني من نقصها الاقتصاد المصري.

إطلاق مؤتمر “المصريين في الخارج” النسخة الرابعة

هذا وتستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لإطلاق مؤتمر “المصريين في الخارج” النسخة الرابعة، والذي كان يطلق عليه في النسخ الثلاث الماضية “الكيانات المصرية بالخارج”، وتم تغيير الاسم ليكون أعم وأشمل، فهو مؤتمر سنوي تعقده الوزارة للقاء جميع أبناء مصر بالخارج.

وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعا تحضيريا لمناقشة أبرز محاور المؤتمر وموضوعات الجلسات وذلك في إطار الاستعدادات للنسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، جاء الاجتماع بحضور كل من: الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، واللواء محمد برغوت، مساعد الوزير للمراسم، والأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، ومستشاري ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة.

