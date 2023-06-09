تحرير 117 محضر إشغالات بشوارع ملوى

تواصل كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز محافظة المنيا ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة .

وإجراء أعمال الصيانة الدورية ، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات، بشوارع مدينة ملوي .

حيث أسفرت الحملة عن تحرير 117 محضرا ً تنوع بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول) ، وذلك في إطار الإهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الإنضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق ، وتوفير بيئة صحية ونظيفة.