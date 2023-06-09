وزيرة الهجرة تكشف سبب تغيير اسم مؤتمر الكيانات المصرية لــ "المصريين في الخارج "

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، انها حرصت على تغيير اسم مؤتمر الكيانات المصرية ليكون بإسم "مؤتمر المصريين في الخارج " وما تبعه من فتح باب الحضور لكافة المواطنين بالخارج بالتسجيل دون تمييز أو دعوات، مرحبة بما لمسته من حرص فوري لتسجيل عدد كبير من الكيانات والمؤسسات والهيئات صاحبة النشاط الأهلي بالخارج وكذلك الأفراد دون تمييز أو تحديد.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أن التسجيل سيتم إيقافه قريبًا، فور بلوغ الحد الأقصي من الطاقة الاستيعابية للقاعات التي تنظم بها فعاليات المؤتمر، ليكون المؤتمر منصة مستدامة للاتصال المباشر في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بجانب تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كافة الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية المخصصة، مؤكدة الحرص على حضور كافة الجهات المعنية للرد على استفسارات الجاليات بجانب التعريف بالحزم التأمينية وما تم استحداثه للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرصها على ترؤس المؤتمر، والمتابعة الدقيقة لكل تفاصيله؛ ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها وفتح باب الحوار من أجل مصر، في وقت ينطلق فيه الحوار الوطني ليرسم مستقبلا واعدا لوطن قوي، مشيرة إلى أن عدد من قاموا بالتسجيل للمشاركة في المؤتمر تجاوز الـ ٥٠٠ شخصًا حتى الآن، من ممثلي الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني بالخارج والأفراد وذلك للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد يوم 31 من يوليو 2023، داعية الراغبين في الحضور لسرعة التسجيل عبر الرابط:



‏https://forms.gle/gC7u1rwL82BdeY5aA



ووجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بضرورة الاهتمام بمحتوي جلسات "مؤتمر المصريين بالخارج" لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين في الخارج وانعكاسا لاهتماماتهم وبمشاركة رفيعة المستوي من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج، ليكون المؤتمر فرصة لتقديم كشف حساب لأعمال الوزارة منذ المؤتمر السنوي السابق الذي افتتحت به السفيرة سها جندي مهام عملها بالوزارة، وشكلت نتائجه وتوصياته الأساس الذي انطلقت منه استراتيجية العمل، وتضمنت المحفزات والتيسيرات للمصريين في الخارج.

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعا تحضيريا لمناقشة أبرز محاور المؤتمر وموضوعات الجلسات وذلك في إطار الاستعدادات للنسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، جاء الاجتماع بحضور كل من: الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، واللواء محمد برغوت، مساعد الوزير للمراسم، والأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، ومستشاري ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة.