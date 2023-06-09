مسجد الظاهر بيبرس.. تحفة العصر المملوكي يعود للحياة بأول صلاة جمعة

مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر المساجد الأثرية في مصر، وتحفة معمارية من العصر المملوكي، تزين ميدان الظاهر بالقاهرة، تبلغ مساحته ما يقرب من ثلاثة أفدنة.

عانى كثيرا جامع الظاهر بيبرس من الإهمال والمياه الجوفية التي تنخر في جدرانه الأثرية، إلى أن قررت وزارة السياحة والآثار ترميمه وإعماره من جديد، وتم افتتاحه اليوم وإقامة أول صلاة جمعة به بعد تجديده.

أنشئ الجامع على يد الظاهر بيبرس البندقدارى 658- 676هـ، 1260- 1277م، على مساحة تبلغ نحو ثلاثة أفدنة تقريبًا "12.600 متر مربع"، وهو مكون من صحن أوسط، يحيطه أربعة أروقة أكبرهم رواق القبلة.

بُني في المنطقة التى تتقدم المحراب، قبة بُنيت على غرار قبة الإمام الشافعى لكنها سقطت، ويضم ثلاثة مداخل يعلوها النص التأسيسى للجامع.

مر الكثير من الأحداث والتاريخ على الجامع والتي أثرة فيه، وتم تحويله عام "1798- 1801م" إلى قلعة عسكرية أثناء الحملة الفرنسية، واتخذوه حصنًا لهم ووضعوا المدافع أعلى جدرانه، وجعلوا مئذنته برجًا إلى أن تهدمت.

أما عام 1812م تم نقل بعض أعمدة الجامع، إلى جامع الأزهر، وتم تحويله خلال الاحتلال البريطانى إلى مخزن للمهمات الحربية، ثم مذبحاً حتى عام 1915.

عام 1918 قررت لجنة حفظ الآثار العربية ترميم المسجد، وإصلاح ما أتلفه الغزاة، وتم إصلاح رواق القبلة وبعض الأجزاء الأخرى بالجامع.

وتم ترميم المسجد مرة أخرى،من قبل المجلس الأعلى للآثار مع دولة كازخستان لترميم الجامع، عام 2007م وانتهت من إصلاحه عام 2010م، وعام 2018 تم استكمال عمليات الترميم إلى أن تم الانتهاء منها وافتتح المسجد مرة أخرى واستقبل المصليين في شهر يونيو عامنا الحالي 2023.

وأقيمت أول صلاة جمعة اليوم بمسجد الظاهر بيبرس، عقب افتتاحه بعد انتهاء أعمال تطويره وتجديده، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من القيادات الدينية .

وألقى الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد ، حول موضوع الحج رحلة إيمانية، تناول فيها شعيرة الحج وفضله في مغفرة الخطايا والذنوب.