الخارجية الأمريكية: نرحب بأي مبادرة تدفع روسيا للانخراط في المفاوضات (فيديو)

قالت إليزابيث ستكني، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بأي مبادرة تجعل روسيا تنخرط في المفاوضات، متابعة: "إذا توقفت روسيا عن القتال فلن تكون هناك حرب، أما إذا توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها فلن تكون هناك أوكرانيا".

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ندعم كل الجهود سواء من جانب الصين أو أي دولة مستعدة لتحقيق سلام

وأضافت “إليزابيث ستكني” خلال حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة: "ندعم كل الجهود سواء من جانب الصين أو أي دولة مستعدة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا"، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما احتاج الأمر.

نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في المعركة

وعن الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة في دعمها السخي لأوكرانيا قالت: "نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها في المعركة"، مشيرة إلى أن أمريكا فعلت كل ما في وسعها لمحاولة تقليل التصعيد الروسي.