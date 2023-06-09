وزير الرياضة يفتتح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بإستاد القاهرة الدولي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، والمقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري .

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وشهد حفل الافتتاح حضور كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

بالإضافة إلى حضور كلًا من فهد ناصر الصولا رئيس الاتحاد العربي للجمباز ورئيس الاتحاد الكويتي للجمباز، والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي للاتحاد المصري، والدكتورة نهى عبد الوهاب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجمباز.

وفي كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للاتحاد المصري للجمباز، وللاتحاد الدولي والعربي، كما رحب بحضور 28 دولة على أرض مصر.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على أن القطاع المصري يسير على المستوى الدولي، ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير المقام على أرض مصر، خاصة هيئة استاد القاهرة الدولي ووزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الياباني موري واتانابي في كلمته خلال حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز باستاد القاهرة، أنه يكن لمصر معزة خاصة علي المستوي الشخصي والانساني مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بتواجده في ارض الفراعنة.

وقدم رئيس الاتحاد الدولى للجمباز الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير لرياضة الجمباز، مشيدًا بالإمكانيات التي تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى البنية التحتية الرياضية والخبرات التنظيمية والإدارية.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي، أن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين امين نجح في وضع مصر على مصاف الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، أن مصر بلد الأمن والأمان وبلد الرياضة، كما رحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الراعي الرسمي لبطولة كأس الفراعنة، وتقدم بكامل الشكر والتقدير بالنيابة عن اتحاد الجمباز، لسيادته على كافة المساندة والدعم الذي يقدمه لرياضة الجمباز، حيث تمكنوا من استضافة هذه البطولة الدولية والمحافل الدولي على أرض مصر.

ورحب إيهاب أمين، بالياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز والذي حرص على حضور ودعم هذه البطولة، بالإضافة إلى دعم الأبطال الناشئين من كل دول العالم الذين يشاركون في هذه البطولة الدولية، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفهد الصولا رئيس الاتحاد العربي للجمباز.

وتضم قائمة الدول المشاركة 28 دولة وهم: “أنجولا – النمسا – أذربيجان – قبرص – التشيك – جورجيا – ألمانيا – اليونان – المجر – إيطاليا – الكويت – قيرغيزستان – لاتفيا – لبنان – الإمارات – مولدوفا – بولندا – البرتغال – رومانيا – جنوب إفريقيا – إسبانيا – سوريا – تركيا – أمريكا – فيتنام – سلوفاكيا- اليمن – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف”.