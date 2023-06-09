محافظ جنوب سيناء يعلن عن جاهزية افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين



على هامش احتفالية فوز مدينة شرم الشيخ بجائزه افضل مدينه سياحيه عربيه مستدامه لعام 2023 ، ضمن فعاليات الملتقى العربى الخامس عشر للإعلام السياحى 2023 في شرم الشيخ، ومن خلال مؤتمر صحفى للاتحاد العربى للإعلام السياحى .



أشار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عن استعداد شرم الشيخ لتوقيع برتوكولات تاخى من المدن السياحية العربية ، من اجل تنمية التعاون السياحى في الوطن العربى ،

كما زف بشرى عن جاهزية افتتاح مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المشروع هو صديق للبيئة بالدرجة الأولى، ويجذب 5 ملايين سائح سنويا إلى مدينة سانت كاترين

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كما استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء الذي حضره كتاب من مختلف الدول العربية والصحف المصرية المقومات السياحية بمحافظة جنوب سيناء التي جعلت مدينة شرم الشيخ ومدن أخري قبلة للسياحة العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن الطبيعة هي رأس مال المدن السياحية في جنوب سيناء.

وتابع أن الشمس لا تغيب عن مدينة شرم الشيخ صيفا وشتاء، مؤكدا أن هناك ما يزيد عن 12 اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ ومدن عربية وأوروبية لتنشيط حركة السياحية بين البلاد، وأعلن المحافظ عن استعداده لنقل خبرات مصر في المجال السياحي لأي دولة عربية أو أجنبية.

قال فودة إن هناك تحضيرات تجري على أعلى مستوى لإقامة مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بشرم الشيخ المقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في شرم الشيخ.

يذكر أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي انطلق عام 2008 من القاهرة وان هذا الملتقى هو الملتقي الخامس عشر الذي أعلن المحافظ إقامته سنويا في مدينة شرم الشيخ.