الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

جوهرة بيضاء تظهر أسفل المريخ في السماء الليلة.. شاهدوها

كوكبي الزهراء والمريخ
كوكبي الزهراء والمريخ

يظهر كوكب الزهرة كجوهرة بيضاء تزين الأفق الغربي، بداية الليلة، بعد غروب شمس اليوم، في ظاهرة سهل رصدها بالعين المجردة، وسيكون نصف قرصه تقريباً مساء بنور الشمس عند رويته عبر التلسكوب. 

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، ان كوكب المريخ يظهر أعلاه، ويمكن رصده بسهولة في سماء المساء حالياً، ويكون أعلى قليلاً في السماء من الزهرة. 

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وأشارت الجمعية الفلكية، إلى أن كوكب المريخ يكون خافتا جداً مقارنة بالزهرة، وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن، وصغير جدًا في السماء، ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

 

ولفتت الجمعية، إلى أن محبي متابعة الكواكب والنجوم، سوف يستمتعون بمشاهدة الكوكبين بالعين المجردة يوما بعد يوم ابتداء من هذه الليله، حيث سيقترب المريخ والزهرة من بعضهما  تدريجيًا في طريقهما إلى اقتران سماوي في نهاية شهر يونيو الجاري.

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