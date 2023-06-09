تمويل 33 ألف و 224 مشروع بالبحيرة بقيمة 3 مليار و191 مليون جنيه

تشهد مبادرة مشروعك تطوراً كبيراً بمحافظة البحيرة خلال الفترة الماضية، و بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ إنطلاق المبادرة وحتى الأن 3 مليار و191 مليون و 148 ألف جنيه وذلك لتمويل عدد 33 ألف و224 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً تجاري وصناعي و زراعي و خدمي ،و ساهمت تلك المشروعات فى توفير 93 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على إهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما له من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، التى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر .

و أشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه .

وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .

ومن جانبة أشار المحاسب أكرم مكرم - المدير التنفيذي لـ " مشروعك " إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة .