حلا شيحة مطلوبة على جوجل بعد عودتها للفن

الفنانة حلا شيحة، تصدرت تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد إعلان عودتها للفن مرة آخرى.

وكانت وجهت الفنانة حلا شيحة، الشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تصريحاته خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والتي قال خلالها أنه لا يمانع عودتها إلى الفن ولكن القرار بيد الأسرة الفنية، مشيرا: "وبيقولوا دي بنتنا".

وعلقت حلا شيحة على تصريحات الدكتور أشرف زكي، من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلة: "شكراً للبيت الكبير، نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان".

وتابعت الفنانة حلا شيحة: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون و لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة"، موجهة الشكر إلى زملائها في الوسط الفني: "متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم و بتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايما، وجمهورى الجميل و كل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به ، واحسن الظن بي".

وأختتمت حديثها قائلة: "وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي و لم اقصد ابدا الإساءة لاحد و لا احمل الا كل الحب و أتمنى الخير لكل الناس ".