استنفار عسكري على الحدود بين لبنان وإسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن منطقة حدودية بين لبنان وإسرائيل شهدت، اليوم الجمعة، استنفارًا عسكريًا بين مواطنين لبنانيين والجيش الإسرائيلي الذي بدأ أعمالا إنشائية في المنطقة.

وقال الجيش اللبناني إن وحداته "تنفذ انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة الجيش الإسرائيلي"، على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، اتخذ عناصر من الجيش اللبناني وضعيات قتالية لمنع أي محاولة من الجيش الإسرائيلي للتقدم باتجاه الأراضي اللبنانية.

الاحتلال يطلق قنابل مسيلة للدموع

وكانت وحدات من الجيش الإسرائيلي قد أطلقت قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين، الذين نزعوا شريط أسلاك شائكة وضعه الإسرائيليون في الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "أعمال شغب اندلعت قبل قليل في منطقة جبل روس على الحدود اللبنانية، حيث قام بعض المشاغبين بمحاولة تهريب العائق الأمني وألقوا الحجارة نحو قوة عسكرية كانت تعمل هناك".

وأضاف: "ردت القوات الإسرائيلية مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات".

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" أندريا تيننتي، إن "جنود حفظ السلام التابعين للقوة موجودون على الأرض، وقد كانوا على الأرض منذ البداية لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ولإرساء الهدوء والمساعدة في تخفيف حدة التوتر".

وتابع تيننتي: "أننا نحث الأطراف على استخدام آليات التنسيق التي نضطلع بها بشكل فعال، لمنع سوء الفهم والانتهاكات والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وأضاف المتحدث: "اليونيفيل على اتصال بالأطراف وتسعى جاهدة لإيجاد حلول. ندعو كلا الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر على طول الخط الأزرق".

خروقات مستمرة للسيادة اللبنانية

وفي وقت سابق، دعا الجيش اللبناني، الأمم المتحدة، إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، محملاً إسرائيل مسئولية النتائج التي تترتب على هذه الاعتداءات.

وقد جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الجيش اللبناني مساء اليوم الخميس، وذلك عقب الاجتماع الثلاثي الاستثنائي الذي عقد في رأس الناقورة جنوبي لبنان برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحادة ووفد من الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش اللبناني، أن الجانب اللبناني تطرّق في بداية الاجتماع إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وحمّل إسرائيل مسئولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات، ودعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط لوقفها.

وأعاد الجانب اللبناني تأكيد التزام لبنان بالقرارات الأممية ولا سيما القرار 1701 ومندرجاته، مشدداً على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق (حالياً 13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (حالياً 17 منطقة) - وفقا لبيان الجيش اللبناني.

وشدّد الجانب اللبناني على ضرورة إزالة الشريط الشائك الذي وضعه الجيش الإسرائيلي حديثاً في المنطقة التي يتحفظ فيها لبنان على خط الانسحاب في العديسة، وكذلك السياج الذي وضعه على تلة رأس الناقورة شمال الخط، والجدار الإسمنتي المشيَّد عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد في المنطقة نفسها.

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