وفاة محمد الجوادي.. من هو الطبيب الملقب بـ "أبوالتاريخ"؟

توفي صباح اليوم الجمعة، الطبيب والمؤرخ المصري محمد الجوادي، بدولة قطر، عن عمر ناهز 65 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وفاة الطبيب محمد عبدالجوادي

إذ نشر الموقع الرسمي لـ الطبيب محمد عبدالجوادب خبر وفاته، قائلًا:" ننعى إلى الأمة وفاة العالم الجليل الدكتور محمد الجوادي الذي تركبصماته العلمية الموسوعية في شتى مناحي العلوم الإنسانية. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.





من هو أبوالتاريخ؟

وكان الطبيب محمد عبدالجوادي عنون موقع الرسمي بـ "أبوالتاريخ"، باعتباره أحد أبرز مؤرخي عصره، وهو أصغر من حصل على جائزةالدولة التقديرية عام 2004، وجائزة الدولة التشجيعية عام 1982.

جوائز محمد عبدالجوادي

كما حصد محمد عبدالجوادي جائزة مجمع اللغة العربية 1978، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، إذ جمع بين الطب والأدب والتاريخوالنقد واللغة والفكر السياسي والتنموي.

انجازات محمد عبدالجوادي

وكان لمحمد عبدالجوادي العديد من الانجازات المتفردة، فهو أيضًا أصغر من نال عضوية مجمع اللغة العربية 2003، والمجمع اللغويالمصري 200"، والمجمع المصري للثقافة العلمية 1978، واتحاد كتاب مصر 1979.





لـ محمد عبدالجوادي أكثر من مئة كتاب في التاريخ والأدب إضافة إلى مئات المقالات والدراسات، وشغل العديد من المناصب الطبية والعلميةوالصحف والاقتصادية والإنسانية والثقافية، فضلًا عن إسناد العديد من المسؤوليات له.





واستطاع محمد عبدالجوادي أن ينل درجة الأستاذية في طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق.



نشأة محمد عبدالجوادي

ومحمد الجوادي هو من مواليد مدينة فارسكور محافظة دمياط، عام 1958، وحصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة المتفوقين، وحصلعلى درجة ماجستير أمراض القلب، كما نال شهادة دكتوراة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكان علي القرة داغي الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، نشر تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، دون خلالها: " إنا لله وإنا إليهراجعون.. تلقيت خبر وفاة الدكتور محمد الجوادي.. أقول لأسرته ومحبيه: عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم وأسكنهفسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة منرياض الجنة".





