السيسي: بحثت مع رئيس موزمبيق التعاون في مكافحة الإرهاب (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر لديها خبرات جيدة في المشروعات المختلفة بكل المجالات؛ لأن مصر خلال السنوات الثمانية الماضية كان لها خطة استراتيجية كبيرة جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كل المجالات، سواء في الطاقة أو النقل والمواصلات والتعليم والصحة وكل ما يخص الدولة بمفهومها الواسع، لافتًا إلى أنه بحث مع نظيره الموزمبيقي ما يمكن أن تقدمه مصر في مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب.

5 آلاف شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع تقديم خبراتها إلى دولة

وأضاف "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: “في 5 آلاف شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع تقديم خبراتها إلى دولة موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربة في المجالات المختلفة إن كان هذا الأمر يناسبها”.

بناء سد جوليوس نيريري في تنزانيا

وتابع: "مصر تقوم عبر شركة المقاولون العرب ببناء سد جوليوس نيريري في تنزانيا وهو سد ضخم جدا، ولدينا الخبرات لعمل أي شيء قد يكون فيه فائدة تعود بالنفع على موزمبيق".

بحثنا مع الرئيس الموزمبيقي ما يمكن تقديمه من مساعدة في المنطقة

وأكد: "بحثنا مع الرئيس الموزمبيقي ما يمكن تقديمه من مساعدة في المنطقة التي تشهد شكلا من أشكال الإرهاب في المستوى الصحي، وهذا الأمر سنكون مهتمين بالتنسيق فيه مع وزارة الصحة في موزمبيق لنرى ما يمكننا ان نقدمه في هذا المجال".