وصول معدات وأدوات تشغيل مصنع السجاد بكفر الشيخ 

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، وصول معدات تشغيل مشروع مشغل لتعليم الخياطة، ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد بقرية الدوايرة التابعة للوحدة المحلية لقمسيون شرق بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،"حياة كريمة"، بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وإشراف الدكتور أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

تدريب السيدات على صناعة السجاد

وأكد محافظ كفر الشيخ، توفير أحدث الماكينات والأجهزة الحديثة، في المقر المكون من دورين على مساحة 174 متراً لكل دور، ليكون مهيأ لتوفير العديد من فرص العمل وتدريب عدد كبير من السيدات على الخياطة وعرض المنتجات وطرحها في الأسواق، إضافة لتدريب السيدات على صناعة السجاد.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين،قد وافق على القيمة الاسمية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لإقامة مجتمع تنموي عبارة عن دورين كل دور على مساحة 174 متر تقريباً بالدوايدة قومسيون شرق غرب مدينة مطوبس، لصالح المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لإقامة مشغل تعليم خياطة ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد، ضمن مبادرة حياة كريمة.