إقبال المواطنين على شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بمياه البحر

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية إقبالًا متوسطًا للمواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالبحر والطقس المشمس بعد ساعات عصيفة مرت بها عروس البحر المتوسط من رياح شديدة وسقوط امطار غزيرة . رفعت شواطئ الثغر، البالغ عددها 65 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، الرايات الخضراء التي تعني أن البحر آمن للسباحة والعوم.

ساد الإسكندرية طقس معتدل مشمس على كافة الأنحاء، اليوم الجمعة، إذ تراوحت درجات الحرارة بين ٢٢ للصغرى ٢٩ للعظمى، وسرعة الرياح بلغت ٢٧ كيلو متر/ الساعة، والرطوبة ٦٢%.فيما تراجعت فرص هطول الأمطار.

وكانت أحياء الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالى، شهدت على مدار اليومين الماضيين،هطول امطار متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح مثيرة للرمال.

وتوقع الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ارتفاعًا في نسب الإشغالات بكافة الشواطئ خلال باقي ساعات اليوم بسبب اعتدال الطقس. وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

نسب الإشغال في عدد من الشواطئ بالقطاع الشرقي

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة محمد عبدالرازق، أن نسب الإشغال في عدد من الشواطئ بالقطاع الشرقي بلغت أكثر من 50% وكذلك القطاع الغربي بالبيطاش بلغت 50% من طاقتها خاصة بعد صلاة الجمعة.

عدم فرض إكراميات والاهتمام بالحمامات ونظافتها

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه جرى رفع الرايات الخضراء بكافة شواطيء المدينة البالغ عددها 64 شاطئ، ومعني رفع الرايات الخضراء هو أن حال البحر أمنه ولكن أيضا يجب اتباع تعليمات المنقذين في حال تبدل الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في بعض الشواطئ.

أوضحت الإدارة المركزية، أنه قام مشرفي ومسئولي الشواطئ بالمرور الميداني للتأكد من التزام المستأجرين بالتعليمات وعدم فرض إكراميات والاهتمام بالحمامات ونظافتها، واستكمال المشايات بشواطئ العجمي.