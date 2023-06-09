السيسي: اللجنة المشتركة مع موزمبيق ستشكل قوة دفع كبيرة في التعاون معها

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر لنظيره الموزيمبقي فيليب نيوسي على استقباله في العاصمة مابوتو، وهنأه على تولي موزمبيق المقعد غير الدائم في مجلس الأمن لعامي 2023 و2024.

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هذه الزيارة كان مخططا لها قبل عام 2021

وأضاف “السيسي” خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذه الزيارة كان مخططا لها قبل عام 2021 لكن أزمة كورونا وتأثيرها على الحركة حدت من فرص القيام بهذه الفرص، ونحن سعداء الآن بالوجود في هذه البلد الجميلة.

أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات

وتابع: "تحدثت مع رئيس موزمبيق في المباحثات الثنائية على أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات، واللجنة المشتركة ستشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل التبادل التجاري والاستثمارات المختلفة وموضوعات البنية الاساسية وتبادل الخبرات والتدريب الذي من الممكن أن تقدمه مصر لموزمبيق في مكافحة الجريمة مثل جريمة الاختطاف أو الموضوعات الخاصة بالإرهاب".