منتخب مصر للسيدات يصعد للمركز الـ88 بتصنيف الفيفا

صعد منتخب مصر للسيدات اليوم الجمعة إلى المركز الـ88 من وذلك في التصنيف الدولي الخاص بالإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .

وجاء صعود منتخب مصر للسيدات للمركز الـ88 ضمن أفضل 100 منتخب حول العالم في كرة القدم النسائية بعد مشاركته في كلا من بطولة العرب وتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، إذ كان يتواجد المنتخب في المركز الـ96 قبل مشاركته في كلتا البطولتين.

ويذكر أن أفضل ترتيب حققه المنتخب المصري للسيدات بالتصنيف الدولي للفيفا في عام 2005 بعدما أحتل المركز الـ56.

منتخب مصر للسيدات يواجه سان تومي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

على جانب اخر أوقعت قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عامًا، عن وقوع منتخب مصر في مواجهة نارية أمام نظيرتهن في ساو تومي ضمن الأدوار التمهيدية من المسابقة.

ويشارك في تصفيات النسخة الحالية بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عامًا م35 منتخبًا ويأتي على رأسهم منتخب مصر - الجزائر- أنجولا- بنين- بوتسوانا- بوركينا فاسو-غانا، غينيا - غينيا بيساو- كينيا - ليبيا - مالي - المغرب - موريشيوس - موزمبيق - ناميبيا، النيجر- نيجيريا ساو تومي - السنغال - جنوب إفريقيا - تنزانيا - توجو- أوغندا- زامبيا بوروندي، الكاميرون- تشاد، الكونغو- جمهورية الكونغو الديمقراطية - جيبوتي - غينيا الاستوائية - إسواتيني - إثيوبيا، الجابون .

يذكر أن افتتح منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا مشواره في منافسات بطولة شمال أفريقيا، بالفوز على نظيره التونسي "صاحب الأرض" بنتيجة 3-1.

سجلت نادية رمضان الهدف الأول من ضربة جزاء في الشوط الأول، وأضافت حلا مصطفى الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني، قبل أن تختتم ليلى زاهر أهداف المنتخب المصري في المواجهة.



يذكر أن انطلق معسكر منتخب مصر للسيدات، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعقدت دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة، المشرفة على الكرة النسائية، جلسة مع محمد كمال، المدير الفني للمنتخب، من أجل الاتفاق على خطة المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه المنتخب في اللقاءات الأخيرة.