الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مدرب المقاولون: أبوالسعود يستحق الإنضمام لمنتخب مصر

محمود أبو السعود
محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب

يرى طارق سليمان مدرب حراس المقاولون العرب، أن محمود أبوالسعود ييقدم مستوى جيد وهو من أفضل حراس المرمى في الدوري المصري هذا الموسم، ويستحق الانضمام للمنتخب الوطني.
 


طارق سليمان: لا أعرف معايير اختيار الحراس
 

وتابع بأنه لا يعرف معايير اختيار الحراس للانضمام لمنتخب مصر.

أضاف طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية، أن لويس استيفيس مدرب حراس منتخب مصر زار جميع الأندية ما عدا نادي المقاولون العرب، ولم أتواصل معه مطلقا منذ توليه المسئولية الفنية.

وأضاف: "نادي المقاولون العرب قدم نتائج جيدة هذا الموسم، وأبوالسعود يعاني من إصابة عبارة عن ثقل في منشأ العضلة الأمامية، ولكنه يتحامل على نفسه ويشارك في المباريات".

وتابع أنه يجب الإشادة بما يقدمه المدير الفني شوقي غريب مع نادي المقاولون العرب، لسنا أفضل فريق من حيث الإمكانيات، ونتمنى حصد المركز الخامس في بطولة الدوري هذا الموسم.

 

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أسوان يتعادل مع المقاولون في الدوري المصري


 

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يسري عبد الغني: اختبارات المقاولون العرب هدفها ضم المواهب لفرق القطاع

أسوان يتعادل مع المقاولون في الدوري المصري

تعادل أسوان مع المقاولون العرب بهدف لمثله، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المقاولون سجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق جوزيف أوشايا، ثم تعادل أسوان عن طريق عمرو حسام في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، ويفصله عشر نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

ويظل أسوان حبيس مراكز الهبوط حيث يتواجد في المرتبة السادسة عشرة  في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بالتساوي مع طلائع الجيش وغزل المحلة.


 

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