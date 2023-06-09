الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

خالد جلال يفتتح العرض المسرحي بوسطة.. الليلة

بوسطة
بوسطة

المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يفتتح عرض "بوسطة" على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ٦ اكتوبر، وذلك فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على مسرح جامعة مصر والعرض يومي الجمعة والسبت.

تفاصيل عرض بوسطة

العرض من إنتاج شركة كينج توت للانتاج الاعلامي للمنتجين هشام وعصام شعبان .. وخالد جلال استوديو.


وهو العرض الثاني من سلسلة عروض خالد جلال استوديو، بعد عرض ألف عيله و عيله " السنة السابقة.

"بوسطة" صياغة وإخراج خالد جلال - مخرج منفذ علا فهمي - ديكور مهندس عمرو عبدالله - تمثيل مجموعة من الطلبة الموهوبين خالد جلال استوديو.

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