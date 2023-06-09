المقداد يزور الرياض بدعوة من وزير الخارجية السعودي

يتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الرياض، بعد غدٍ السبت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وسيشارك المقداد خلال الزيارة في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية مع نظرائهم في جزر بحر الباسيفيك الصغيرة.

وتستمر زيارة الوزير المقداد يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 يونيو في العاصمة السعودية، وفقًا لروسيا اليوم.



ستكون هذه الزيارة هي الثالثة له إلى المملكة السعودية في غضون ثلاثة أشهر، حيث قام بأول زيارة في أبريل الماضي، كما رافق الرئيس الأسد إلى مدينة جدة لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

عودة الطيران المدني بين السعودية وسوريا

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن مدير عام الطيران المدني السوري، باسم منصور، عن موافقة الممكلة العربية السعودية على طلب سوريا بإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.

وأوضح مدير عام الطيران المدني السوري، أن شركتي الطيران السورية وأجنحة الشام ستقومان بإتمام الإجراءات لبدء تشغيل الخطوط الجوية بين سوريا والسعودية.

وأكد منصور أن منظمة الطيران المدني العربية التابعة للجامعة العربية أعلمت الجانب السوري بامكانية عودة كامل نشاطاتها وفعالياتها، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستدعوا باقي الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق وسوف يشجع الكثير من شركات الطيران إلى العبور عبر الأجواء السورية.

وكانت قد أعربت المملكة العربية السعودية وسوريا عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.

وجاء فى البيان الذى صدر عن الجانبين السعودى والسورى فى ختام زيارة وزير الخارجية السورى فيصل المقداد إلى المملكة، أن الوزير السورى أعرب عن تقدير بلاده للجهود التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التى ضربت سوريا.

يأتي ذلك بعد أن شكلت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق في أبريل الماضي تغيراً واضحاً في سياسة المملكة تجاه سوريا، حيث تعتبر الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، والتي جاءت بعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الرياض.

يذكر أن السعودية بادرت بسحب سفيرها من دمشق عام 2012، بعد مطالبة العاهل السعودي آنذاك عبد الله بن عبد العزيز "بإنهاء إراقة الدماء في سوريا".

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