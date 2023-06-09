اتحاد السلة يهنىء هشام الحريري بعد انتخابه رئيسًا للمنطقة الخامسة بالاتحاد الإفريقي

حرص الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على تهنئة المهندس هشام الحريري بعد فوزه بمنصب رئيس المنطقة الخامسة بالتزكية.

واستمر هشام الحريري رئيسًا للمنطقة الخامسة لدورة جديدة بعد إجراء الانتخابات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة المقامة في موزمبيق بحضور وفد من الاتحاد المصري لكرة السلة يضم الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد والأستاذ عمرو مصيلحي نائب الرئيس.

كما تقدم وفد الاتحاد المصري لكرة السلة بالتهنئة باسم مجلس الإدارة لـ هشام الحريري فور إعلان استمراره رئيسًا للمنطقة الخامسة لدورة جديدة.

أبو فريخة ومصيلحي يحضران الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي

وحرص الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة و عمرو مصيلحي نائب رئيس المجلس حضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة التي تقام خلال الفترة من 8 لـ 11 يونيو الجاري.

وتشتمل فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة على انتخاب رئيس المنطقة الخامسة والمرشح لها من مصر المهندس هشام الحريري، الرئيس الحالي.

يوم إعلامي لمنتخب السلة للشباب قبل التوجه لكأس العالم

ونظم الاتحاد المصري لكرة السلة يوماً إعلامياً لمنتخب مصر لكرة السلة للشباب تحت 19 عاماً، وذلك قبل سفر المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة بالمجر.

ومن المقرر أن يقام اليوم الإعلامي بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك يوم الإثنين 12 يونيو 2023، الساعة 12 ظهراً.

ويسمح للسادة الإعلاميين بحضور جزء من المران، ثم إجراء لقاءات مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني الكندي كيربي شيب.



