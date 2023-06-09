موعد ومكان حفل كاظم الساهر المقبل

يحيي المطرب كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو من الشهر المقبل، وذلك داخل أرض المعارض بطريق المطار بعمان.

ومن المقرر أن يقدم “كاظم”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب كاظم الساهر

يشار إلى أن طرح الفنان العراقي كاظم الساهر، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام إن الأغنية إهداء منه إلى الشعب العراقى.

وتقول كلمات الأغنية :-

عراقنا حبيبنا بالقلب والعيون

غير العراق من لنا لولاه لا نكون

توحدت أعراقنا والعزم في أعماقنا

لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون

خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

عُمر الحضارة عُمرنا ويقظة الزمان

نحن الذين جاهدوا ليرتقي الإنسان

فتعانق بسمائنا الإنجيل والقرآن

بعربنا بكردنا سريان تركمان

أشور من كلدان وسائر الأديان

خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

أولادنا أكبادنا حملوك بالأحضان

لا شيء في حياتهم أغلى من الأوطان

دعاء أمهاتهم ينصركم الرحمان

بصبرنا وعزمنا سنقهر الأحزان

لن يخذل الله يداً تسعى إلى البنيان

خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

معلومات عن المطرب كاظم الساهر

بدأ حياته الفنية في عام 1981 حينما غنى أغنية بعنوان (ورد العشق) من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود، عام 1984 أصدر أول ألبوماته بعنوان (شجرة الزيتون)، من كلمات الشاعر (أسعد الغريري) ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام.

ثم تعاون مع الشاعر المعروف كريم العراقي في مقدمة مسلسل (نادية) كانت بعنوان “شجاها الناس” عام 1987، وكانت أولى نجاحاته الفنية عام 1989, في أغنية “عبرت الشط” من كلمات عزيز الرسام.

بعدها سافر إلى الكويت ثم الأردن ومن ثم بيروت التي أوحت له بأغانٍ مثل “نزلت للبحر، هذا اللون، كثر الحديث، إنّي خيرتك فاختاري»، كان أول تعاون له مع الشاعر نزار قباني، ومن ثم “زيديني عشقاً، في مدرسة الحب” اللتين جعلتاه يعتبر من أفضل مطربي العرب. مما جعل أغانيه ترقى إلى مستوى العالمية.

لم يكتفِ الساهر بالغناء والتلحين بل مثّل في مسلسل “المسافر” وكان بطلا له، ويعتبر المسلسل بمثابة ألبوم مصور لتقديم أعمال الساهر.

تم اختيار الفيلم الوثائقي موطني My Country ضمن الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم وثائقي وكان كاظم الساهر قد وضع موسيقى وأغنية “يا وطني يسعد صباحك” للفيلم بعد أن اختاره فريق العمل خصيصاً لذلك.

وكاظم الساهر هو الفنان العربي الوحيد الذي غنّى في القاعة الملكية في بريطانيا، وهو الفنان الثاني في العالم بعد مادونا الذي حصل على مفتاح مدينة سيدني.