حمزة الجمل يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة سلبية بعد الخسارة من طلائع الجيش

منح حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي راحة للعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام وذلك بعد الخسارة من طلائع الجيش.

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التى تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت في تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل في الخروج بالنقاط الثلاثة لتصحيح مسار الفريق.

ويستعد الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس 29 يونيو الجاري على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

اقبال كثيف على اختبارات الإسماعيلي

وشهدت اختبارات النادي الإسماعيلي أمس الخميس إقبال مكثف من قبل المتقدمين لاختبارات قطاع الناشئين بالنادي الأصفر والتي تقام على الملاعب الفرعية لاستاد الإسماعيلية.

وشهدت الاختبارات حضور ومتابعة من محمد شيحة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد إبراهيم عبد الرحيم "فيالي" عضو المجلس.

وأشادت لجنة الاختبارات بمستوى مجموعة من المتقدمين بعد اجتيازهم المرحلة الأولى على أن يخضعوا لاختبارات تصفية قبيل انضمامهم لصفوف قطاع الناشئين باعتبارهم إضافة حقيقة للنادي الإسماعيلي.

وتسعى لجنة الاختبارات التي تضم نخبة من المدربين اكتشاف مجموعة من اللاعبين الواعدين بحيث يمثلون مستقبل مشرق للنادي الإسماعيلي.

غيابات الإسماعيلي أمام طلائع الجيش في مباراة الدورى المصري الممتاز

يذكر أن غاب عن لقاء الإسماعيلي و طلائع الجيش كلا من: عبدالرحمن مجدي مهاجم الفريق، لعدم الجاهزية، والي ابتعد عن لقاءات الفريق الأخيرة لهذا السبب، كما يغيب كل من إياد العسقلاني، حمدي النقاز، محمد بيومي، صالح جمعة، مروان حمدي، محمد عبد السميع، عمر الوحش لأسباب فنية.

ترتيب الإسماعيلي بالدورى

يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً.