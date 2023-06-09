رضا عبد العال: الهجوم على عصام الشوالي غير مبرر

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن التونسي عصام الشوالي معلق رياضي محترف ومحايد ولا يعرف المجاملة كما يتهمه البعض من جماهير الكرة في الأيام الماضية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري أن "عصام الشوالي" معلق محايد و محترف والهجوم عليه في الأيام الأخيرة غير مبرر أو مقبول".

وتابع:"عصام الشوالي معلق مميز ويجيد التعامل بحيادية ".

وأضاف رضا عبد العال: " من وجهة نظري أن التونسي على "معلول" يتحمل مسؤولية هدف الوداد في الأهلي في مباراة الذهاب لأنه تعامل مع الكرة بشكل خاطئ".

وأتم: “ رغم خطأ معلول أمام الوداد المغربي هذا لا يقلل من شأن على معلول الذي ساهم في انجازات القلعة الحمراء ”

الأهلي يخوض أول تدريباته بالمغرب إستعداداً للوداد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يبدأ المران في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق مران اليوم محاضرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء .

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

والجدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، وعضو مجلس الإدارة، وصلت إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس الخميس وذلك استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب بعدما أختتم المارد الأحمر مرانه بالقاهرة على ملعب التتش.

موعد مباراة الأهلي والوداد المرتقبة في إياب نهائي أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره نادي الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلى والوداد في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.