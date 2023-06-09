توريد 519 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن 519179 طن و 126 كيلو قمح، لافتة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة

وشددت وكيلة وزارة التموين، بضرورة التأكد من سلامة وتبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين الأقماح قبل استخدامها،وكذلك عدم وجود إصابة حشرية، وتوافر كلا من وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون، ووسائل الحماية المدنية بالصوامع.

ناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.