ضبط عصابة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات امنية لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى وقائع الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال إيهامهما بكونهما موظفى بخدمة عملاء بشركات وبنوك مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما.. وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين ") .

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنهما وراء إرتكاب عدد 7 وقائع بذات الأسلوب.

تعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة بشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة كما شهدت اليوم الجمعة، سيولة مرورية.

وظهرت سيولة مرورية متحركة في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع السير السريع بجميع المداخل المؤدية للميدان وسط انتشار الخدمات المرورية.

كما ظهر سير مروري أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وتسارعت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورًا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري، كما ظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية ومحطة فكتوريا.

وتظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

كما شهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضًا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.