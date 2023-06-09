إجلاء 10 آلاف فلبيني من مقاطعة ألباي تحسبًا لثوران "مايون"

قامت السلطات الفلبينية بإجلاء 10 آلاف شخص، بعد تحذيرات من إمكان حدوث ثوران خطير في بركان مايون، كما تسبب بركان مايون في مقاطعة ألباي شرقي البلاد، في قذف تدفقات ساخنة من الرماد والحطام في الوقت الذي انهارت فيه قباب الحمم البركانية.

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تحوّل فوهة البركان للون الأحمر وسقوط لصخور مشتعلة

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في تحذير له اليوم، بحسب تقرير ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” إنه لوحظ تحوّل فوهة البركان للون الأحمر وحدوث سقوط لصخور مشتعلة من الحمم البركانية الجديدة في قمة بركان مايون الليلة الماضية.

الممكن حدوث ثوران خطير في غضون أسابيع

ورفع المعهد درجة التحذير من بركان مايون إلى المستوى الثالث، ما يعني أنه حاليًا في مستوى مرتفع نسبيًا من الاضطرابات، ومن الممكن حدوث ثوران خطير في غضون أسابيع أو حتى أيام، وبحسب المكتب الإعلامي لمقاطعة ألباي، فإنه سيتعين على 2400 أسرة، أو 10 آلاف ساكن إخلاء منطقة الخطر

وشهد بركان مايون، وهو موقع سياحي شهير بسبب شكله المخروطي، انفجارات مدفوعة بالبخار، عام 2019، كما جرى رفع درجة التحذير من البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2018، ما فرض عمليات إجلاء وإلغاء رحلات جوية.

يذكر أن بركان "كيلاويا"، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وثاني أكبر بركان في هاواي في الثوران، عاد مرة آخرى بعد توقف دام 3 أشهر.

وأكد مرصد هاواي للبراكين التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، إنه "تم اكتشاف توهج في صور كاميرا رقمية تبث عبر الإنترنت من قمة كيلاويا في وقت مبكر من الصباح، مما يشير إلى حدوث ثوران داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا".

وقال المرصد إن الصور تظهر تشققات في قاعدة الفوهة التي ولّدت تدفقات حمم بركانية على سطح أرضية الفوهة.

وكان المرصد، قال قبل إصدار إخطار الثوران، إن زيادة النشاط الزلزالي والتغيرات في أنماط تعرجات الأرض في القمة بدأت ليلة الثلاثاء، مما يشير إلى حركة الصهارة في باطن الأرض.