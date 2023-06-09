إعادة انتخاب أحمد الوكيل لرئاسة اتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة

قررت الغرف الأعضاء باتحاد غرف البحر الأبيض للتجارة والصناعة "الاسكامى" إعادة انتخاب أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية لرئاسة الاتحاد حتى نهاية 2024، وذلك بإجماع كافة الغرف اثناء اجتماعاتها ببرشلونة بإسبانيا أمس.

ويجمع الاتحاد أكثر من 300 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض والبحر الأسود، ويمثلون أكثر من 100 مليون شركة.

وأشار الوكيل إلى أن اتحاد غرف البحر البيض لديه حاليا 27 مشروع اقليمى قطاعى لدعم التعاون بين الشركات من شطرى البحر الابيض ممولين بمنح من الاتحاد الاوروبى باكثر من 120 مليون يورو فى قطاعات الصناعة ودعم رواد الاعمال والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والسياحة المستدامة، الى جانب قيامة بتيسير حصول الشركات على القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار وتمويل التجارة المتاحة من مختلف البنوك والصناديق الانمائية والتى تتجاوز 22 مليار يورو.

وأكد الوكيل أنه جارى خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الانمائية فى افريقيا واعادة اعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، الى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا.

شروط التقدم لانتخابات الغرفه التجارية

وقد أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن بدء تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية عن الدورة 2023 - 2027.

وبحسب بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية، يبدأ الترشح من أمس الأربعاء ولمدة 5 أيام عمل متتالية، طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 109 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 7-4-2023 والمُعدل بالقرار 111 لسنة 2023 بتعديل تاريخ تقديم طلبات الترشح أمس الأربعاء بدلًا من اليوم الخميس.

وأوضح البيان أنه يتم تقديم طلبات الترشح إلى رئيس لجنة الجدول يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف البيان أن الشروط الواجب توافرها بالمادتين "5 و7" من القانون 189 لسنة 1951 وتعديلاته بالنسبة للمتقدمين للترشح كالتالي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا ميلاديًا.

- أن يحسن القراءة والكتابة من واقع شهادة أي مؤهل أو القراءة والكتابة أمام اللجنة

-أن يكون مُتمتعًا بالأهلية اللازمة القانونية لمزاولة التجارة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتقديم شهادة من المحكمة المختصة.

ووفقا للبيان، يقدم طلب الترشح كتابة ممن توافرت فيهم هذه الشروط إلى رئيس لجنة الجدول، على أن يُودع خزانة المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة التجارية تأمينًا قدره 500 جنيه فقط لاغير عن الترشح، ولا مانع من أن يتم تقديم أوراق الترشح بموجب توكيل خاص موثقًا بالشهر العقاري.