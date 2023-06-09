تحقيقات موسعة حول واقعة تعدي أب على نجله حتى فارق الحياة

فتحت جهات تحقيق السلام، تحقيقات موسعة مع أب عذب ابنه حتى فارق الحياة في مدينة السلام وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره عامين مصاب بعدة كدمات وجروح في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بمنطقة السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والده، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهتهم اعترف بقتل المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرون، فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب خاص على طريق (الفرافرة - الواحات البحرية)، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى بالوادي الجديد .

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 جثث ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة نقل مع أتوبيس نقل ركاب بمنطقة الكيلو 20 بطريق الفرافرة – الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 26 آخرين.

وتبين أن الوفيات هم محمود احمد السيد، 20 عامًا، عبدالمحسن عنتر عبدالمحسن سعد، 28 عامًا، محمد رمضان ناصف السقا 30 عاما.

فيما أصيب 26 آخرون وهم: محمد خميس رمضان، 43 عاما من كفر الشيخ، حاتم محمد سعد من طنطا48عاما، محمد محمد حمادة، كفر الشيخ 60 عاما، سعيد إبراهيم مصطفى، روان عبد اللاه، 13 عاما، عبد اللاه عبد الحميد عبد اللاه، زينة محمد عثمان، مسعد عبدالمنعم الصاوي 40 عاما من كفر الشيخ، حسين على حسين كفر الشيخ 40 عاما ،احمد الأمير احمد، 36 عاما من كفر الشيخ،محمدعبدالخالق ابوعجيلة 40 عاما من كفر الشيخ، محمد جمعة إبراهيم، 21 عاما من كفر الشيخ، نبيل البسيونى سعد 70 عاما، سليمان محمد السكرى، 85 عاما من كفر الشيخ، سيد سعيد محمد 59 عاما، كفر الشيخ عبدالحميد محمد توفيق 33 عاما، كفر الشيخ، أحمد محمد راشد بدوى، 27 عاما من كفر الشيخ،رافت شاكر حسن، 60 عاما من القاهرة، محمد بسيونى مرعى، 60 عاما من القاهرة،ندى محمد صالح، 12 عاما من كفر الشيخ، محمد صالح سالم، 42 عاما من كفر الشيخ، حسام إبراهيم بذراوى، 31 عاما من كفر الشيخ، بندارى بندارى عرفه الجندى، 72 عاما من كفر الشيخ، السيد محمد السيد حجاج، 43 عاما من كفر الشيخ، محمود عبدالحميد محمد، 29 عاما من كفر الشيخ، سناء محمد احمد، 53 عاما من كفر الشيخ، حمادو محمد عبد الخالق، 5 أعوام من كفر الشيخ.