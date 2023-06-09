أسامة عرابي: أطالب لاعبي الأهلي بعدم الإنشغال بالتحكيم في لقاء الوداد

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي ومنتخبي مصر السابق أن فريق الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية :" أتمنى من لاعبي الأهلي عدم التركيز مع التحكيم والحكم باملاك تيسيما في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

وتابع:"من وجهة نظري أن طريقة 4-3-3 الأفضل للأهلي في الفترة الحالية ويجب أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني على طريقة اللعب هذه ".

سيد معوض: لابد من دعم الأهلي قبل مواجهة الوداد

من جانبه قال سيد معوض نجم الأهلي الكرة المصرية السابق، أن زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووليد الركراكي لمعسكر الوداد، أمر طبيعي وجيد للغاية، مؤكدًا أن هناك أزمة دائمًا في مصر، وهي "التصنيف"، فكل فرد سيخرج ليقول لماذا قام فيتوريا بزيارة معسكر الأهلي ولم يزور معسكر نادي آخر.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "من الطبيعي ان يكون هناك مساندة طالما فريق يخوض منافسة قارية، بالإضافة لضرورة وجود دعم من وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة، لأن الأهلي يخوض نهائي قاري، ولابد من دعمه ومساندته بشكل قوي، لابد أن يشعر اللاعبين أنهم يمثلوا بلد كاملة".

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعباً للسفر للمغرب على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح - علي معلول خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد قندوسي – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي كريستو – أحمد عبد القادر. خط الهجوم: كهربا – بيرسي تاو – محمد شريف.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الإياب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.