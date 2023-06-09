الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أسامة عرابي: أطالب لاعبي الأهلي بعدم الإنشغال بالتحكيم في لقاء الوداد

اسامة عرابي
اسامة عرابي

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي ومنتخبي مصر السابق أن فريق الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

txt

نجم الأهلي السابق يعلق على زيارة لقجع والركراكي لـ الوداد

 وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية :" أتمنى من لاعبي الأهلي عدم التركيز مع التحكيم والحكم باملاك تيسيما في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ". 

وتابع:"من وجهة نظري أن طريقة 4-3-3 الأفضل للأهلي في الفترة الحالية ويجب أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني على طريقة اللعب هذه ".

سيد معوض: لابد من دعم الأهلي قبل مواجهة الوداد

من جانبه قال سيد معوض نجم الأهلي الكرة المصرية السابق، أن زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ووليد الركراكي لمعسكر الوداد، أمر طبيعي وجيد للغاية، مؤكدًا أن هناك أزمة دائمًا في مصر، وهي "التصنيف"، فكل فرد سيخرج ليقول لماذا قام فيتوريا بزيارة معسكر الأهلي ولم يزور معسكر نادي آخر.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "من الطبيعي ان يكون هناك مساندة طالما فريق يخوض منافسة قارية، بالإضافة لضرورة وجود دعم من وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة، لأن الأهلي يخوض نهائي قاري، ولابد من دعمه ومساندته بشكل قوي، لابد أن يشعر اللاعبين أنهم يمثلوا بلد كاملة". 

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعباً للسفر للمغرب على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح - علي معلول خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد قندوسي – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي كريستو – أحمد عبد القادر. خط الهجوم: كهربا – بيرسي تاو – محمد شريف.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الإياب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

مواد متعلقة

أحمد عيد عبدالملك: ركلات الترجيح ستحسم مواجهة الأهلي والوداد

نجم الأهلي السابق يعلق على زيارة لقجع والركراكي لـ الوداد

أمين صندوق الوداد يستقبل بعثة الأهلى في مطار محمد الخامس

ثنائي الوداد يغيب عن لقاء الأهلي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي

وزير الرياضة يهاتف الخطيب للاطمئنان على بعثة الأهلي في المغرب
الجريدة الورقية