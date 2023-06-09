7 تهم جديدة ترامب يواجه تتعلق بوثائق سرية

أكد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، أنه برئ بعد تلقيه طلبا استدعاء للمثول أمام محكمة فيدرالية فى ميامى بفلوريدا فى إطار التحقيق حول وثائق البيت الأبيض، في تطور ملحوظ يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التي أشرف عليها ذات مرة.

وقال ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا".

واعتبر ترامب أن "هذا تدخلا في الانتخابات على أعلى المستويات.. أنا رجل بريء"، مشيرا إلى أنهم أي الإدارة الأمريكية الحالية يبذلون جهودا على أمور كانت ستكون أفضل لو وُجّهت لقضايا تتعلق بالولايات المتحدة.

وأكد أنهم يلاحقونه لأنه يتقدم في أرقام استطلاعات الرأي.. إذ يحاولون تدمير سمعتي للفوز في الانتخابات، مشيرا إلى أن إدارة الأمريكية الحالية تستخدم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية كسلاح لملاحقته في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة.

يأتي ذلك بعد قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة ترامب في مار إيه لاغو واسترداد أكثر من 100 وثيقة سرية.

يوم مظلم

أعرب كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، عن استيائه لاستدعاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة الفيدرالية، واصفا اليوم بأنه "مظلم" للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب مكارثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، عن عدم قبوله لتوجيه اتهامات من قبل الرئيس جو بايدن، للمرشح الرئيسي الرافض له، قائلا: "من غير المقبول أن يُقدم الرئيس على توجيه اتهامات للمرشح الرئيسي الرافض له. لقد احتفظ جو بايدن بوثائق سرية لعقود من الزمن".

وأكد مكارثي أنه وكل أمريكي يؤمن بسيادة القانون يقفون مع الرئيس ترامب في مواجهة هذا الظلم الجسيم. وأعلن أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعملون على محاسبة هذا الاستخدام الوقح للسلطة، مؤكدين على ضرورة تحمل المسؤولية وتطبيق العدالة.

عواقب قانونية خطيرة

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن لائحة اتهام مكونة من 7 تهم قبل مثوله التاريخي أمام المحكمة الأسبوع المقبل في خضم حملة رئاسية عام 2024 تتخللها محاكمات جنائية في ولايات متعددة.

وتحمل لائحة الاتهام عواقب قانونية خطيرة لا لبس فيها، بما في ذلك إمكانية السجن في حالة إدانة ترامب.

لكن لها أيضًا تداعيات سياسية هائلة، من المحتمل أن تقلب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين التي كان ترامب يسيطر عليها ويختبر من جديد استعداد ناخبي الحزب الجمهوري وزعماء الأحزاب للالتزام بمرشح وجهت له اتهامات مرتين، والذي قد يواجه المزيد من التهم.

وتمهد الاتهامات الطريق لمحاكمة مثيرة تركز على الادعاءات القائلة بأن رجلًا كلف يومًا ما بحماية أسرار البلاد الأكثر حراسة مشددة، عن عمد وبشكل غير قانوني، قام بتخزين معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

ولم تؤكد وزارة العدل على الفور قرار الاتهام علنًا، لكن شخصين مطلعين على الوضع لم يُصرح لهما بمناقشته علنًا قالا إن لائحة الاتهام تضمنت 7 تهم جنائية.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن النيابة العامة اتصلت بمحامي ترامب قبل وقت قصير من إعلانه، الخميس، على منصته "تروث سوشيال" أنه قد تم توجيه الاتهام إليه.

في غضون دقائق من إعلانه، بدأ ترامب، الذي قال إنه سيمثل أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء في ميامي، في جمع التبرعات من أجل حملته الرئاسية.

وأعلن ترامب براءته في مقطع مصور وكرر ما اعتاد عليه أن التحقيق هو "مطاردة ساحرات".

تضيف القضية إلى الخطر القانوني المتزايد بالنسبة لترامب، الذي وجهت إليه بالفعل لائحة اتهام في نيويورك ويواجه تحقيقات إضافية في واشنطن وأتلانتا قد تؤدي أيضًا إلى توجيه تهم جنائية. لكن من بين التحقيقات المختلفة التي يواجهها، رأى الخبراء القانونيون - بالإضافة إلى مساعدي ترامب نفسه - منذ فترة طويلة أن تحقيق مار إي لاغو هو التهديد الأكثر خطورة والأكثر نضجًا للمقاضاة.

كان مساعدو الحملة يستعدون للتداعيات منذ أن تم إخطار محامي ترامب بأنه كان هدفًا للتحقيق، على افتراض أن الأمر لم يكن يتعلق بما إذا كان سيتم توجيه اتهامات أم لا ولكن متى سيحدث ذلك.

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