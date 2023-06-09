150 فدانًا بدون مياه ري بقرية كوم جابر في قنا

شكى أهالى قرية كوم جابر التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، من انقطاع مياه الري عن ما يقرب من ١٥٠ فدانًا، من أجود الأراضى الزراعية الموجودة هناك، منذ ما يقرب من ٦٠ يومًا، بسبب مشروع الصرف الصحي الذى يجرى تنفيذه بالقرية، وتباطئ أعمال التنفيذ بالمشروع من جهة وعدم انشاء مصرف بديل لرى تلك المحاصيل من جهة أخرى ، خاصة انها كانت فى مراحل نموها الأخيرة.

يقول فوزى أحمد حسن، مزارع من كوم جابر وأحد المتضررين، أن هناك ما يقرب من ١٥٠ فدانا من أجود الأراضى الزراعية الواقعة بحوض الاوسية والموجودة بقرية كوم جابر دمرت وتم تبويرها بسبب منع مياه الرى عنها منذ أكثر من شهرين، عقب ردم المصرف الخاص برى تلك الأراضى، والمعروف بمصرف كوم جابر والمتفرع من ترعة ناصر، بسبب أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية وعدم انشاء مصرف بديل فى حينها وإلى الآن لرى تلك المحاصيل.

وأوضح أحمد تغيان محمد، أحد المتضررين، أننا لا مانع من انشاء وتنفيذ المشروعات القومية بل نرحب بها وندعمها، ولكن بدون إتلاف المحاصيل الزراعية التى تعتبر مصدر الزرق الوحيد لنا ولاسرنا، خصوصا ان الزراعة تعد مصدر الدخل الرئيسى لأهالى القرية، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعلمها الجميع من ارتفاع فى مستلزمات الإنتاج لاضعاف ما كانت عليه.

وذكر احمد ماهر فؤاد واحدا من المتضررين، ان ردم المصرف وعدم عمل بديل له كبد المزارعين خسائر كبيرة وأدى لتلف المحاصيل وعدم اكتمال نموها وخاصة محصول القمح الذى يعدم محصول استراتيجي ويمثل أمن قومى للدولة، وكذلك محصول البرسيم والذى يمثل هو الاخر مصدر أساسى ورئيسى كعلف لثروة الحيوانية.

وأوضح مجدى ابو مزارع من أهالى القرية ووحدا من المتضررين، أن المزارعين اضطروا إلى حصد محصول القمح على العطش بسبب عدم وصول مياه الرى للمحصول، بعد ردم مصرف كوم جابر، وتوقف أعمال التنفيذ الى وقتنا هذا، ما جعل مصير تلك المحاصيل والأراضى الزراعية مجهول إلى الآن.

وذكر ابو مزراع، الى تواصل المزارعين المتضررين بمسؤلى الرى بمركز أبوتشت عدة مرات وكان ردهم " الموضوع ده بعيد عننا" على حد وصفه.

تعويض من المقاول المسؤل عن ردم المصرف

وتحدث خالد محمد السيد عن مطالبة المزارعين المتضررين من خلال رفع عدة شكاوى للجهات المعنية مطالبين فيها بالتعويض من المقاول المسؤل عن ردم المصرف، وذلك عما لحقهم من اضرار مادية بسبب تلف محاصيلهم الزراعية التى تعد مصدر دخل لهم، فضلاً عن حرمان الأراضى الزراعية وإلى الآن من زراعة المحاصيل الجديدة كمحصول قصب السكر والذرة الشامية.

وطالب عزت ذكى مدنى، من المزارعين المتضررين، طالب الجهات المعنية بضرورة إستكمال أعمال خط الصرف الصحى وعودة إنشاء وعمل مصرف كوم جابر فى اسرع وقت ممكن ليتمكن المزارعين من زراعة أراضيهم.

فيما طالب محمود محمد من شباب مركز أبو تشت في قنا وعضو رابطة أبناء ابو تشت، من المعنيين وعلى رأسهم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة بحث تلك المشكلة ومحاسبة المقصرين فيها من المسؤولين، مع الإسراع فى إنها معاناة المواطنين وعودة المصرف لما كان عليه.