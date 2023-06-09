أمطار خفيفة على الغردقة وارتفاع في درجة الحرارة

شهدت مدن البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، أمطارًا خفيفة وغيوم وسطوع متقطع لآشعة الشمس وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 22% وسرعة الرياح 16كم/ساعة، ومدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية و الصغرى 28 درجة مئوية والرطوبة 31% وسرعة الرياح 16كم/ساعة، ومدينة القصير درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية و الصغرى 29 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 30% وسرعة الرياح 21 كم/ساعة.

مدينة رأس غارب درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32% وسرعة الرياح 23كم / ساعة.

مدينة مرسى علم درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 28% وسرعة الرياح 24 كم/ ساعة.

مدينة الشلاتين درجة الحرارة العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 19% وسرعة الرياح 19 كم/ ساعة.

مدينة حلايب درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 31درجة مئوية ونسبة الرطوبة 19% وسرعة الرياح 19 كم/ ساعة.

رياح مثيرة للأتربة وأمطار غزيرة وسيول

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة وتعرض محافظة البحر الأحمر ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غزيرة وسيول في بعض مناطق البحر الأحمر تتضمن سلسلة جبال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح عندما تنعدم الرؤية بسبب الضباب على الطرق الخرجية.

كما ناشدت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء الكمامة.

ورفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس والأمطار والسيول بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعتارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وتعرض محافظة البحر الأحمر لعواصف وأمطار غزيرة تصل الى حد السيول في المناطق الجبلية.

وقام رؤساء المدن بالمرور على عدد من السدود والبحيرات الصناعية والتأكد من نظافة منافذ السيول ورفع مستوى الجاهزية على الطرق، وفتح خط ساخن لرؤساء المدن مع غرفة عمليات المحافظة ومتابعة 24 ساعة في حالة الطوارئ، والإبلاغ الفوري عنها.