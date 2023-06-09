أسواق الأثاث المستعمل.. خشب «حديد» والسعر على أد الأيد

التونسى والمنيب أهمها:

بعد أن أعجزتهم أسعار الأثاث عن الزواج لم يجد العديد من الشباب أمامهم سوى اللجوء لسوق المستعمل بحثاً عن موبيليات فى متناول أيديهم، لذلك انتعشت التجارة فى أسواق المنيب بالجيزة وسوق التونسى بالسيدة عائشة.

وفى حين يصل سعر غرفة النوم فى أحد المعارض الكبرى 70 ألف جنيه، بجد أن هذا المبلغ يمكن أن يكون هو قيمة تجهيز شقة كاملة من سوق التونسى بالسيدة عائشة والشهير بتجارة الموبيليا المستعملة.

قال أحمد رفعت، شاب من منطقة بولاق الدكرور، إنه يعمل فى ورشة حدادة وتحويشة عمره لا تكفى لشراء غرفة واحدة من أحد المعارض، لذلك قرر هو وخطيبته تجهيز الشقة وفقاً لإمكانياتهم المتوفرة.

الأنتريه ممكن تلاقيه بـ400 أو 500 جنيه على حسب حالته وبره بـ30 ألف جنيه.. يستكمل الشاب حديثه، مشيراً إلى أنه وجد فى هذا السوق طوق نجاة له.

وتابع: «العروسة على قد الحال وراضية بالمقسوم.. مش هيفرق معاها ولو فضلت مستنية الجديد مش هنتجوز أبداً».

الأمر نفسه قاله ضاحى السيد، سائق سيارة أجرة مؤكداً أنه قام بتجهيز شقته بـ10 آلاف جنيه من سوق التونسى وبأخشاب متينة أقوى ما يباع فى المعارض الآن.

واستكمل: السفرة هناك تبدأ 3 آلاف جنيه وممكن تصل لـ9 آلاف حسب حالتها، وهناك غرفة نوم مستعملة يصل سعرها إلى 30 ألف جنيه وممكن تلاقى بـ15 ألف.