أجواء شديدة الحرارة نهارًا والعظمى 40 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو، أجواء شديدة الحرارة نهارًا مائلة للحرارة ليلًا، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على فترات.

ويساعد نشاط الرياح والسحب المتراكمة على الإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلًا ليصبح الطقس مائلًا للحرارة في أول الليل ومعتدلًا في آخره.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعًا طفيفًا نهارًا وتبقى ليلًا في معدلاتها المعتدلة، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق، ليشهد الطقس أجواء شديدة الحرارة نهارًا، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، خصوصًا في فترات الصباح الباكر، مع استمرار الرياح الخفيفة على الأنحاء كافة، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحًا.

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 40 درجة للعظمي نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 26 درجات مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين ممن تتطلب أعمالهم التواجد تحت أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ارتداء الملابس الصيفية وغطاء للرأس، والإكثار من تناول المشروبات الباردة والمياه، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

أجواء شديدة الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة بالفيوم:

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار، كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 35 كيلو مترًا في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 45 كيلو مترًا في الساعة، كما أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق خصوصًا على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء خصوصًا في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء، ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة لممارسة الرياضات المائية في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلًا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة في هذه الفترة من كل عام، وذلك بسبب الأجواء غير المستقرة.