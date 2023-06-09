حيتان الأوركا تخافها كل المخلوقات البحرية.. فيديو

تعيش حيتان الأوركا في جميع المحيطات وتفضل الأماكن الباردة، كما تعد من أشرس الكائنات الحية حتى أن العلماء لقبوها بذئاب البحار يأكل ويقتل ولا يأكله أحد، لذا ترأس الهرم الغذائي البحري، وأصبح ملك البحار بامتياز.

تستخدم هذه الحيتان الحيلة للفتك بفرائسها وكثيرًا ما تهاجم بمجموعات غير آبهة بقوة الفريسة أو حجمها، وتتبع تكتيكات مختلفة كإرهاق الفريسة إلى أن تستسلم أو حصارها بحيث تستطيع الهرب.

هجوم حيتان الأوركا على سمكة قرش:

وتسبب زوج من حيتان الأوركا في إنهاء حياة 17 سمكة هذا العام، وأكلا أحد القروش خلال ساعتين فقط قبالة سواحل جنوب أفريقيا في مجزرة بحرية مرعبة، وتحول القرش المفترس إلى فريسة أمام شراسة ودهاء الأوركا حتى الحجم الهائل لا يردع هذه المخلوقات.

وهاجم 30 حوتًا من الأوركا حيتانًا رمادية عملاقة في مياه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكن كتبت لها النجاة بعد أن تمكنت من الهرب، كما هاجم عملاق البحار "الحوت الأزرق" عام 2019 وقتله عضًا وخنقًا ثم التهمته في ظاهرة نادرة الحدوث.

خطر حيتان الأوركا وصل للبشر:

وتجاوزت عدائية هذا الحيوان عالم البحار والخطر وصل إلى البشر، إذ ازدادت حوادث عدة مؤخرًا لهجوم الأوركا على السفن والقوارب، فمنذ فترة أغرقت قاربًا قبالة الساحل الإيبيري لأوروبا، إذ بدأت 6 حيتان الهجوم بشكل ممنهج.

وتحدث ربان القارب عن أن الحوت الأم بدت وكأنها تعلم صغيرها كيفية الهجوم على المركب، فيما قال الخبراء إن تلك الهجمات ليست وليدة الصدفة.

القوات الجوية الأمريكية السر وراء شراسة حيتان الأوركا:

وفسر البعض أن سر شراسة حيتان الأوركا تجاه البشر هو تعرضها للتعذيب سابقًا عبر هجمات نفذتها القوات الجوية الأمريكية على هذه الحيتان، بسبب شراستها ضد السكان والصيادين ما كون لديها دوافع ثأرية من بني البشر، لكن ذلك ليس له سند علمي مؤكد.

ونشرت دراسة علمية في إحدى المجلات أشارت إلى أن حيتان الأوركا تهاجم القوارب على وجه الخصوص ولا تقصد بذلك أذية البشر، ويبقى حوت الأوركا خطرًا محدقًا بالجميع تحت الماء وعلى سطحه وأحد أشرس وأدهى الحيوانات المعروفة في العالم.