أسوان يتعادل مع المقاولون في الدوري المصري

تعادل أسوان مع المقاولون العرب بهدف لمثله، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المقاولون سجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق جوزيف أوشايا، ثم تعادل أسوان عن طريق عمرو حسام في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، ويفصله عشر نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

ويظل أسوان حبيس مراكز الهبوط حيث يتواجد في المرتبة السادسة عشرة في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بالتساوي مع طلائع الجيش وغزل المحلة.

وفي سياق متصل فاز طلائع الجيش على الاسماعيلي بهدف مساء اليوم في الجولة ذاتها بالدوري المصري.

تقام مساء اليوم الخميس مباراتان في الجولة الواحدة والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز، حيث يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش الساعة السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية ، بينما يحل المقاولون العرب ضيفاً على أسوان في التاسعة والنصف مساءً باستاد بتروسبورت .

يدخل فريق الإسماعيلي وطلائع الجيش المباراة وكلا منهما يتطلع لتحقيق الفوز من

أجل الابتعاد عن شبح الهبوط حيث يحتل الدراويش المركز الثاني عشر في جدول

الدوري برصيد 33 نقطة ، بينما يتواجد الطلائع في المركز السادس عشر برصيد

٢٩ نقطة .

ويخوض الاسماعيلي المباراة كامل العدد باستثناء محمد فوزي حارس المرمى

الفريق، بعد تأكد جاهزية عبدالرحمن مجدي جناح الفريق للمشاركة في اللقاء بعدما

تعافى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة التي لحقت به في الشهر الماضي.

وجائت قائمة فريق الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

في المقابل يدخل فريق طلائع الجيش لقاء اليوم تحت قيادة عبدالحميد بسيوني المدير

الفني للفريق أمام الإسماعيلي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق سموحة بهدفين نظيفين في أول اختبار للجهاز الفني الجديد مع الفريق .

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.