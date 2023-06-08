الجمعة 09 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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نقيب المهندسين يتعهد بإيقاف تدهور المهنة ومواجهة الأكاديميات المشبوهة.. فيديو

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

 طالب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بالإعلان الفوري عن نتائج انتخابات نقابة المهندسين، مشددًا على أنه أرسل خطابًا رسميًا للتدخل وإعلان النتيجة وهى حق الجمعية العمومية المشاركة في الانتخابات.

 ووجه الشكر للدولة في دعمها للنقابة، خصوصًا لوزيري النقل والري اللذين حضرا المؤتمر الذي عقد اليوم في نقابة المهندسين، مبينًا: "جهد مشكور من الجميع، وحضورهما يعتبر موقفًا إيجابيًا ومشهدًا رائعًا والزملاء المهندسين كانوا سعداء بالمشهد".

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 وأشار إلى أن قضايا التعليم الهندسي هى وسيلة لمواجهة تدهور المستوى الأكاديمي، مؤكدًا أن الإعلان عن نتيجة المهندسين حق لكل من حضر وشارك، مكررًا مطالبته لرئيس اللجنة القضائية بضرورة سرعة الإعلان عنها.

 وعلق المهندس طارق النبراوي، على تقدم جميع أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين باستقالتهم، مؤكدًا أنه قرارًا شفهيًا، وأنهم سيتخذون إجراءات في قبولها.

 وأضاف أن ما شهدته نقابة المهندسين في 30 مايو من خلال حضور 25 ألف مهندس أمر غير مسبوق في تاريخ النقابات العمالية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إدارة نقابة المهندسين من الخارج أو أن يكون بها تعسف.

 تدهور المهنة:

 وأكد أنه كان هناك اجتماع بالنقابة في مارس الماضي، واتخذت مجموعة من القرارات النقابية الواضحة لتحقيق مهنة المهندس ووضعنا أمامنا عددًا من المشاكل وتم الوصول إلى قرارات ولم يتم تنفيذها.
 وتابع: "30 مايو تعبير على أن نقابة المهندسين مُصرة على تنفيذ قراراتها، والقرارات التي تم إعلانها في مارس سيتم تنفيذها"، منوهًا بأن مهنة الهندسة تعاني من تدهور لا يمكن أن يستمر، وهى قضية أمن قومي لمصر، وستتخذ النقابة عددًا من الإجراءات لوضع حلول جذرية لغلق الملف.

 وشدد على أن الإعلان عن نتيجة المهندسين حق لكل من حضر وشارك، ويكرر مطالبته لرئيس اللجنة القضائية بضرورة سرعة الإعلان عنها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

 

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