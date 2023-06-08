أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بالبحر الأحمر

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم ضمن برنامج إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، الذي شهد ورشة ببيت ثقافة القصير لتعليم الرسم مع الفنانة ولاء شكرى، مدربة الفنون التشكيلية، إذ قامت بشرح أساسيات الرسم للأطفال وتدريبهم عليها، وأعقب ذلك ورشة حساب ذهني مع المدربة رشا نصر.

كما أقام البيت "ورشة تعليم موسيقى" مع سهير إبراهيم موجهة مسرح، وقامت بتدريب الرواد على التعرف على الأورج ومعرفة السلم الموسيقى وكيفية التعامل معه وتحديد النغمات الموسيقية.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "التنمر أثناء فترة الدراسة" ألقى المحاضرة فايدة كامل، مدرسة لغة إنجليزية بالمدرسة الرسمية للغات بالقصير، وأوضحت أن التنمر هو حالة يتعرض لها الطفل أو الطالب لمحاولات متكررة من الضرب أو الهجوم الجسدي واللفظى من قبل طفل وتحدثت عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها.

وفي بيت ثقافة سفاجا ورشة حكي بعنوان "جالا جالا" ألقتها إيمان إسماعيل، مدير حضانة جنة الإيمان بسفاجا، وتدور أحداث القصة حول معلمة أخبرت التلاميذ عن حضور ساحر من الهند ليعرض بعضًا من ألعابه السحرية ففرح الأطفال وانتظروا حضوره ثم تتوالى أحداث القصة.

وأقام بيت ثقافة أم الحويطات ورشة موسيقية للعزف على آلة الناي قدم من خلالها الفنان محمود عبدالغني مقاطع موسيقية مختلفة عدة.

كما أقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "دور الثقافة في محاربة الفكر المتطرف" تحدثت عن أهمية دور الثقافة في محاربة الفكر المتطرف موضحة أن القراءة أو المطالعة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من المناهج الدراسية على أن يُعد المعلمون جيدًا لأداء هذه المهمة وكذلك تطبيق تجربة "مسرح الجرن" وهو مشروع يهدف إلى تنشيط الفنون والآداب والتراث الشعبي "الفلكلور" في المدارس الابتدائية والإعدادية وشهد القصر عددًا من الورش الفنية منها ورشة اكتشاف مواهب في الرسم مع رمضان بدوي.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "المحافظة على الوطن واجب وطني" تحدث بها محمود محمد معلم أول بإدارة القصير التعليمية، عن تعريف كلمة الوطن وأهمية الحفاظ عليه، وأكد أهمية حب الوطن والدفاع عنه بجميع الوسائل وعدم خيانته وعدم التآمر عليه وحفظ مقدراته وعدم العبث بها والحفاظ على ثرواته وبذل الجهد لتطويره لدفع عجلة التنمية نحو التقدم والازدهار.

وتحت عنوان "النمو وتحديات المستقبل" أقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة ألقاها عبيد الله محمد معلم أول بمدرسة جمال عبدالناصر برأس حدربة.

موضحًا أن بداية النمو تبدأ عند تربية الأم لأبنائها ليصبحوا شبابًا ومن ثم يصبح لديهم القدرة على بناء الوطن ومساعدته في النمو والتقدم والرقي لمواكبة العصر الحديث والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في ظل هذا النمو.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "التنمر أثناء فترة الدراسة" ألقى المحاضرة فايدة كامل مدرسة لغة إنجليزية بالمدرسة الرسمية للغات بالقصير، وأوضحت أن التنمر هو حالة يتعرض لها الطفل أو الطالب لمحاولات متكررة من الضرب أو الهجوم الجسدي واللفظى من قبل طفل وتحدثت عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

ثصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة