تفاصيل إنشاء أكبر محطة لطاقة الرياح في العالم.. فيديو

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن محطة طاقة الرياح، تعتبر أكبر محطات طاقة الرياح في العالم بعد إنشائها.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية المصرية "مش مجرد كلام" ولكنها تنفذ على أرض الواقع، وهناك إرادة سياسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية بكل جدية وقوة.

وأوضح أن العالم شعر بأن مصر جادة في ملف التحول إلى الطاقة الخضراء، وهناك دعم كبير من القيادة السياسية، مضيفًا أن الهيدروجين الأخضر مستقبل العالم في الطاقة، ولذلك جرى توقيع 23 مذكرة تفاهم باستثمارات تصل إلى 85 مليار دولار في هذا الملف.

محطة طاقة الرياح توفر 5 مليارات دولار سنويًا:

سيتولى تطوير مشروع محطة طاقة الرياح الائتلاف الذي تقوده "مصدر" مع شركائها "إنفينيتي باور"، وشركة "حسن علام للمرافق"، وسيتيح المشروع لمصر توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، وستنتج المحطة 47,790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وستسهم المحطة في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن الدولة ،بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر؛ لمواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.