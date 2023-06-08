سكرتير الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بطامية

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، لقاء خدمة المواطنين بمركز طامية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتنظيم اللقاء الجماهيري الأسبوعي لخدمة المواطنين واستقبالهم للعمل على حل مشاكلهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية أن هذه اللقاءات تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية لخدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن اللقاء جاء بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية ومدير الشئون الاجتماعية بطامية ومندوبي الإدارة التعليمية ومرفق مياه الشرب ومديري الإدارات بمركز ومدينة طامية.

وأفاد السكرتير العام المساعد لمحافظ الفيوم، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على وسائل التواصل كافة لحل تلك المشكلات.

السكرتير العام المساعد يناقش شكاوى 14 مواطنًا بطامية:

خلال اللقاء استمع سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم لعدد 14 من المواطنين من مختلف قرى المركز ومدينة طامية، الراغبين في الحصول على سكن للمعيشة في ظل ظروفهم المادية والاجتماعية الصعبة، وكذلك الحصول على رخص إشغال لعمل أكشاك لبيع السلع الغذائية، وكذلك إيجاد فرص عمل لمتحدي الإعاقة، بالإضافة إلى طلب عمل معاش تكافل وكرامة وشكوى خاصة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي بطامية.

ووجه السكرتير العام المساعد للمحافظة رئيس مركز ومدينة طامية، بدراسة الحالات وبحث إمكانية توفير شقة سكنية أولى بالرعاية، كما وجه السكرتير العام المساعد بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من السيدات المعيلات ورجال من متحدي الإعاقة على أطراف مدينة طامية والقرى التابعة، وتم إحالة الشكاوى للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في القطاعات كافة، موجهًا الإدارات المعنية كافة بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم كافة وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.